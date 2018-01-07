Разведка ВМС США совершила полеты вблизи Крыма
Патрульный самолет ВМС США провел разведывательный полет около побережья Крыма.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, морской разведчик с номером 168432 вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии, и долгое время курсировал над Черным морем к юго-западу от Севастополя.
Первый полет американского разведывательного самолета зафиксирован 1 января. Позже разведчики США были обнаружены около границ Калининградской области.
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