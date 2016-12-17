Разведка США в скором времени завершит расследование вмешательства в выборы

Разведка США в ближайшее время завершит расследование предполагаемого иностранного вмешательства в президентские выборы, прошедшие в стране 8 ноября, говорится в заявлении, распространенном офисом директора американского разведсообщества.

Согласно документу, эксперты расследуют все случаи иностранного вмешательства в президентские выборы начиная с 2008 года.

Как только расследование будет завершено, выводы нацразведки США станут достоянием общественности, однако источники информации и методы расследования раскрыты не будут.

Ранее президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты представят доказательства причастности России к совершению кибератак на американские политические организации, сообщает ТАСС.