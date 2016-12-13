Разведка США не поддержала оценок ЦРУ о вмешательстве РФ в выборы президента США

Аппарат директора национальной разведки США Джеймса Клэппера не поддержал выводов ЦРУ о стремлении России помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах в США.

- Аппарат нацразведки не утверждает, что управление ошибается только потому, что они не могут доказать эти намерения, - сказал источник агентства Reuters, назвав также выводы ЦРУ «аналитическим суждением, опирающимся на тонкую тростинку».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ЦРУ выявило попытки России помочь Трампу победить на выборах, однако никаких доказательств предоставлено так и не было, сообщает ТАСС.