Разведка ДНР обнаружила два танка и 18 установок «Град» ВСУ вблизи Горловки

По данным разведки ДНР, Вооруженные силы Украины перебросили в район Артемовска на горловском направлении и к северо-востоку от Мариуполя реактивную артиллерию и танки.

- Отмечается местонахождение в районе населенных пунктов: Заможное (Чермалык, в 2,5 километрах от линии соприкосновения) — двух танков; в Артемовске (в 20 километрах от линии соприкосновения) — 18 установок РСЗО «Град», - цитирует Донецкое агентство новостей заявление заместителя командующего оперативным штабом ДНР Эдуарда Басурина.

Представитель силовых структур республики сообщил также, что за минувшие сутки ВСУ почти тысячу раз открывали огонь по территории ДНР.

- Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 991 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 33 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм, 10 танковых снарядов, 200 мин, а также 722 боеприпаса из различных типов гранатометов. Применялись БМП и стрелковое оружие, - сказал Басурин.

Он также отметил, что под огонь ВСУ попали Докучаевск, поселки Александровка и Трудовские на западе Донецка, Доломитное и Зайцево на севере Горловки, Ясиноватая и окрестные населенные пункты Спартак, Крутая Балка и Веселое, а также Ленинское, Безыменное, Саханка и Коминтерново на юге республики.