Разведка ДНР обнаружила иностранных наемников на линии соприкосновения в Донбассе

На территории санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот в городе Святогорск разведгруппа ДНР зафиксировала передвижение иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- По данным нашей разведки, в районе населенного пункта Святогорск на территории оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки «Изумрудный город» размещены иностранные наемники, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Он отметил, что данный факт в очередной раз подтверждает «особо циничную позицию Украины по отношению к своему народу, особенно детям».

- Считаем, что командный состав ВСУ полностью деградировал и потерял офицерскую честь, — подчеркнул заместитель командующего.