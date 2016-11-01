Разведка ДНР обнаружила иностранных наемников на линии соприкосновения в Донбассе

На территории санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот в городе Святогорск разведгруппа ДНР зафиксировала передвижение иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- По данным нашей разведки, в районе населенного пункта Святогорск на территории оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки «Изумрудный город» размещены иностранные наемники, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Он отметил, что данный факт в очередной раз подтверждает «особо циничную позицию Украины по отношению к своему народу, особенно детям».

- Считаем, что командный состав ВСУ полностью деградировал и потерял офицерскую честь, — подчеркнул заместитель командующего.

Новости по теме
Теги:
Места: ДНР
События: вооружение
Следующая новость Биологи нашли способ продлить жизнь на 60%

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО