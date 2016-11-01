Разведка ДНР обнаружила иностранных наемников на линии соприкосновения в Донбассе
На территории санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот в городе Святогорск разведгруппа ДНР зафиксировала передвижение иностранных наемников Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
- По данным нашей разведки, в районе населенного пункта Святогорск на территории оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки «Изумрудный город» размещены иностранные наемники, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
Он отметил, что данный факт в очередной раз подтверждает «особо циничную позицию Украины по отношению к своему народу, особенно детям».
- Считаем, что командный состав ВСУ полностью деградировал и потерял офицерскую честь, — подчеркнул заместитель командующего.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии