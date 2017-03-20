Разведка США назвала Россию противником

Россия является противником США, считают главы ФБР и АНБ Джеймс Коми и Майкл Роджерст.

«Они наш противник и хотят нам противиться, выступать против нас самыми разными путями», - заявил Коми, выступая в Конгрессе.

Отвечая на дополнительные вопросы, оба подтвердили, что ожидают «вмешательства» со стороны России в будущие предвыборные кампании в США, сообщает ТАСС.