Разведка США назвала Россию противником
Россия является противником США, считают главы ФБР и АНБ Джеймс Коми и Майкл Роджерст.
«Они наш противник и хотят нам противиться, выступать против нас самыми разными путями», - заявил Коми, выступая в Конгрессе.
Отвечая на дополнительные вопросы, оба подтвердили, что ожидают «вмешательства» со стороны России в будущие предвыборные кампании в США, сообщает ТАСС.
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