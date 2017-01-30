Разведка США исследует возможность РФ и Китая пережить ядерный удар

Разведка США и Стратегическое командование вооруженных сил США работают над новой оценкой способности России и Китая «пережить ядерный удар» и продолжать функционировать.

По данным СМИ, исследование проводится по требованию конгресса и начался еще до вступления Дональда Трампа в должность президента.

Уточняется, что анализ будет включать местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность. Об этом сообщает «РИА Новости».

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