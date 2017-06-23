Разведка Германии много лет следила за чиновниками США
Федеральная разведка Германии восемь лет следила за Белым Домом, Госдепартаментом и Минфином США, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на документы немецкого ведомства.
Издание утверждает, что сбор информации о телефонных номерах, факсах и адресах электронной почты американских ведомств продолжался с 1998 по 2006 годы.
Кроме того, в поле зрения германской разведки попали NASA, аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin, организация Human Rights Watch, Международный валютный фонд и Лига арабских государств, сообщает «ТВ Центр».
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