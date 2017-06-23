Разведка Германии много лет следила за чиновниками США

Федеральная разведка Германии восемь лет следила за Белым Домом, Госдепартаментом и Минфином США, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на документы немецкого ведомства.

Издание утверждает, что сбор информации о телефонных номерах, факсах и адресах электронной почты американских ведомств продолжался с 1998 по 2006 годы.

Кроме того, в поле зрения германской разведки попали NASA, аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin, организация Human Rights Watch, Международный валютный фонд и Лига арабских государств, сообщает «ТВ Центр».