Разведка США без доказательств обвинила РФ в финансировании талибов

Разведывательное управление министерства обороны США обвинило Россию в финансировании афганского движения «Талибан» (запрещена в РФ), сославшись на слова талибов, заявил глава ведомства генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

При этом, по его словам, прямых доказательств о якобы имевших место поставках Россией вооружения талибам у США нет.

«Из бесед с талибами мы знаем, что они (РФ) предлагали некоторую поддержку (талибам), но я не видел реальных физических доказательств того, чтобы поставлялись деньги или оружие из РФ», - сказал Стюарт, добавив, что Россия хочет быть частью решения на афганском театре.

По мнению американского чиновника, Россия поддерживает талибов в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), так как считает, что ИГ несет угрозу Центральной Азии и РФ.

Россия отрицает эти обвинения, называя их бездоказательными, сообщает «РИА Новости».

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