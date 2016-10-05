Разведение сил в Донбассе в районе села Петровское начнется 7 октября в 11 часов

На заседании Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе достигнуто соглашение о разведении сил в районе села Петровское. Об этом сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на Минских переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина.

- Срыв украинской стороной выполнения рамочного соглашения о разведении сил и средств стал основной темой обсуждения участников Контактной группы. Согласно рамочному решению, отвод должен был происходить в течение трех дней. К сожалению, на данный момент разведение так и не началось. По мнению Дениса Пушилина, виной тому несостоятельность украинской власти следовать подписанным договоренностям, — цитирует Талакину Донецкое агентство новостей.

По словам пресс-секретаря, руководство ДНР готово повторить попытку отвода войск.

- В результате длительной и жаркой дискуссии стороны пришли к пониманию об осуществлении разведения сил и средств в населенном пункте Петровское в пятницу, 7 октября в 11:00, в случае отсутствия нарушений, — заявила собеседница агентства.

Ранее, 23 сентября Контактная группа в Минске подписала Рамочное соглашение о разведении вооруженных сил противоборствующих сторон от линии боевого соприкосновения в Донбассе – первого за всю историю конфликта. В Донбассе должны были быть созданы три пилотные демилитаризованные зоны в населенных пунктах Петровское (ДНР), Золотое и станица Луганская (ЛНР). В случае успеха участники Контактной группы намеревались 5 октября согласовать еще несколько участков.

Начало отвода войск было запланировано на 1 октября, но провести процедуру удалось только в районе Золотого. На двух других участках – в селе Петровском и в станице Луганской отвод был сорван украинской стороной.

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