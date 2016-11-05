Разрыв между Трампом и Клинтон сократился до двух процентов
В последние дни перед президентскими выборами в США кандидат от республиканцев Дональд Трамп нагоняет свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон.
Разрыв между ними сократился до двух процентных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты социального опроса, проведенного по заказу телеканал Fox News.
Так, за Клинтон готовы проголосовать 45% опрошенных, а Трампа намерены поддержать 43% респондентов. Два других кандидата – Гэри Джонсон от Либертарианской партии и Джилл Стайн от зеленых – безнадежно отстают от лидеров. В их пользу высказались 5% и 2% опрошенных соответственно.
СМИ отмечают, что на популярности Клинтон негативно отразился так называемый «почтовый скандал».
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