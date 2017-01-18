СБУ разрешит Наташе Королевой приехать на похороны бабушки в Киев

Российская певица Наташа Королева, попавшая в список персон нон грата на Украине, сможет въехать в страну на похороны бабушки, сообщила спикер СБУ Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, Королева на время похорон получит разрешение на въезд в Украину.

Ранее Наташа Королева написала на своей странице в социальной сети Instagram о смерти бабушки, выразив сожаление, что СБУ Украины не пускают ее на похороны в Киев.

21 октября 2016 года СБУ запретила Королевой въезд на Украину на 5 лет. Певица обжаловала это решение в суде, заседание назначено на 16 марта 2017 года, сообщает «Интерфакс».