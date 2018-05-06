США не разрешили Украине использовать Javelin в Донбассе
США ограничили использование противотанковых комплексов Javelin Украиной в Донбассе.
«Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», - пояснил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Он заверил, что ограничения могут быть в любой момент отменены, передает «Коммерсантъ».
30 апреля США направили на Украину 37 комплексов Javelin и 210 ракет к ним. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что Javelin – оборонительное оружие, которое может использоваться в ответ на танковую атаку и не на линии соприкосновения в Донбассе.
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