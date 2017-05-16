ФСБ разрешили изымать землю для госнужд
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральная служба безопасности (ФСБ) получает право изымать земельные участки и находящиеся на них объекты недвижимости для государственных нужд.
Согласно указу, ведомство может принимать соответствующие решения в пределах своих полномочий, передает ТАСС.
Несколько ранее аналогичные полномочия получили Федеральная служба охраны (ФСО) и Минобороны.
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