ФСБ разрешили изымать землю для госнужд

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральная служба безопасности (ФСБ) получает право изымать земельные участки и находящиеся на них объекты недвижимости для государственных нужд.

Согласно указу, ведомство может принимать соответствующие решения в пределах своих полномочий, передает ТАСС.

Несколько ранее аналогичные полномочия получили Федеральная служба охраны (ФСО) и Минобороны.