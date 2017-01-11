СБУ разрешила Диме Билану посещать Украину

Просьба так называемого крымско-татарского телеканала АTR запретить российскому певцу Диме Билану въезд на Украину в связи с его участием в концерте в Крыму отклонена Службой безопасности Украины.

«Органами СБУ решение о запрете въезда на Украины указанному вами гражданину РФ на данный момент не принималось», - цитирует ответ ведомства на вопрос о применении в отношении певца каких-либо ТАСС со ссылкой на издание «Обозреватель».

Телеканал АTR в ноябре прошлого года предложил СБУ внести в черный список 17 российских артистов и одну группу, которые, по их словам, поддерживают политику Кремля и выступают в Крыму. Певцы Филипп Киркоров, Тимати и Сергей Шнуров (Шнур) вошли в первую тройку так называемого «стоп-листа».

В данный список был внесен также Дима Билан, который принимал участие в концерте, посвященном воссоединению Крыма с Россией.