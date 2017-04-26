Суд разрешил Улюкаеву гулять по утрам

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев, обвиняемый в попытке получения взятки в 2 миллиона долларов, сможет совершать прогулки по утрам. Такое решение принял Мосгорсуд.

«Постановление Басманного суда изменить, жалобу адвокатов удовлетворить частично , разрешить обвиняемому Улюкаеву прогулки с 7-9 утра. В остальном решение оставить без изменения»,- цитирует «Интерфакс» решение судьи.

Адвокат экс-министра Лариса Каштанова просила отменить Улюкаеву домашний арест, а в случае сохранения этой меры просила разрешить прогулки своему клиенту в определенное время, когда, по ее мнению, он не сможет встретиться со свидетелями по делу.

Ранее суд оставил Улюкаева по ходатайству следствия под домашним арестом до 15 июля.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает. Во время заседания суда Улюкаев рассказал, что страдает от ряда заболеваний, в результате экс-чиновнику назначили домашний арест.

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