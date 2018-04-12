Суд разрешил Алексею Улюкаеву работать на госдолжностях
Апелляционная коллегия Мосгорсуда подтвердила приговор, вынесенный Замоскворецким судом Москвы бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
Коллегия оставила без изменения наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в размере 130 миллионов рублей. В приговор суда первой инстанции было внесено только одно изменение – экс-министру разрешили после отбытия наказания занимать должности на государственной службе, передает РИА «Новости».
Ранее, выступая с последним словом, Улюкаев заявил о своей невиновности и попросил коллегию оправдать его.
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