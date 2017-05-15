Разработчики формата MP3 сообщили о его «смерти»
Сотрудники немецкого Института интегральных схем общества Фраунгофера сообщили о прекращении технической поддержки музыкального формата mp3.
Как отмечается в материале, с 23 апреля текущего года сбор лицензионных отчислений прекращен, кроме того, истекли патенты на данный формат.
Согласно официальному сообщению, большинство пользователей давно выбирают другие аудиокодеки, справляющиеся с обработкой информации лучше и качественнее.
Отмечается, что аудиозаписи mp3 по-прежнему можно будет воспроизводить на поддерживающих их устройствах, однако музыкальная индустрия переходит на более совершенные способы кодировки аудиоданных, сообщает Life.
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