Разработчики формата MP3 сообщили о его «смерти»

Сотрудники немецкого Института интегральных схем общества Фраунгофера сообщили о прекращении технической поддержки музыкального формата mp3.

Как отмечается в материале, с 23 апреля текущего года сбор лицензионных отчислений прекращен, кроме того, истекли патенты на данный формат.

Согласно официальному сообщению, большинство пользователей давно выбирают другие аудиокодеки, справляющиеся с обработкой информации лучше и качественнее.

Отмечается, что аудиозаписи mp3 по-прежнему можно будет воспроизводить на поддерживающих их устройствах, однако музыкальная индустрия переходит на более совершенные способы кодировки аудиоданных, сообщает Life.