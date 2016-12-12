Разработчикам российской ОС запретили использовать шрифт Times New Roman
НПО «РусБИТех», занимающееся разработкой российской операционной системы Astra Linux не может использовать в ней шрифт Times New Roman из-за запрета правообладателя.
Американская компания Monotype, владеющая правами на указанный шрифт и некоторые другие, потребовала заплатить за его использование сумму в десятки раз больше обычной. Затем изменила свою позицию и уведомила «РусБИТех» об отказе, сообщает РИА Федерал Пресс со ссылкой на «Коммерсант». Компания объяснила свое решение сотрудничеством НПО с Минобороны.
Агентство отмечает, что аналоги шрифта Times New Roman уже созданы, но пока их распространению препятствуют стандарты, регламентирующие служебную переписку и основанные на операционной системе Windows.
Следующая новость Экс-глава Генштаба РФ рассказал о причинах захвата Пальмиры
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии