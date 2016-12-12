Разработчикам российской ОС запретили использовать шрифт Times New Roman

НПО «РусБИТех», занимающееся разработкой российской операционной системы Astra Linux не может использовать в ней шрифт Times New Roman из-за запрета правообладателя.

Американская компания Monotype, владеющая правами на указанный шрифт и некоторые другие, потребовала заплатить за его использование сумму в десятки раз больше обычной. Затем изменила свою позицию и уведомила «РусБИТех» об отказе, сообщает РИА Федерал Пресс со ссылкой на «Коммерсант». Компания объяснила свое решение сотрудничеством НПО с Минобороны.

Агентство отмечает, что аналоги шрифта Times New Roman уже созданы, но пока их распространению препятствуют стандарты, регламентирующие служебную переписку и основанные на операционной системе Windows.