Разработана «домашняя» зарядка для электромобилей

В России появятся зарядки для электромобилей внутри многоквартирных домов.

По словам представителей государственной электросетевой компании «Россеть», уже разработан целый ряд технических решений, которые позволяют размещать зарядные станции в непосредственной близости или внутри многоквартирных домов. Данные новшества позволят потребителям не только заряжать свои транспортные средства дома, но и экономить за счет более дешевого тарифа на электричество в ночные часы, передает «Федерал пресс».

Не так давно было опубликовано постановление, разрешающее заряжать электромобили в помещениях. Кроме того, представители компании «МОЭСК» (дочернее предприятие «Россети») выдвинули предложение устанавливать специальные уличные розетки для зарядки электромобилей рядом с жилыми домами и в подземных паркингах.

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