В США разработан прямоходящий робот-акробат
Американская компания «Boston Dynamics» доработала своего прямоходящего робота «Atlas» до прыжков через препятствия и акробатического сальто назад.
Последняя модификация робота «Atlas» в корне отличается не только от прошлых, но и от всех существующих гуманоидных машин современности - теперь он отлично удерживает равновесие в прыжке и движется даже не плавно, а дерзко.
Робот действует полностью автономно - сам несет источник энергии, сам выбирает алгоритм прохождения трассы и сам же корректирует ошибки.
«Atlas» использует машинное обучение, которое позволяет ему выполнять различные трюки, отмечает «Techcult».
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