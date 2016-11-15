Разработан препарат для воссоздания нервных клеток
Специалисты из медицинского факультета Рочестерского университета нашли средство, содействующее восстановлению нервных клеток в организме.
Вещество 4-аминопиридин в данное время используется при лечении хронического заболевания нерва и рассеянного склероза,- сообщает «Дни 24».
Передается, что постоянное лечение этим препаратом способствует восстановлению миелина, который окружает нервные волокна.
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