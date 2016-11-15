Разработан препарат для воссоздания нервных клеток

Специалисты из медицинского факультета Рочестерского университета нашли средство, содействующее восстановлению нервных клеток в организме.

Вещество 4-аминопиридин в данное время используется при лечении хронического заболевания нерва и рассеянного склероза,- сообщает «Дни 24».

Передается, что постоянное лечение этим препаратом способствует восстановлению миелина, который окружает нервные волокна.