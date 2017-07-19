Разработан аналог радужной оболочки глаза

Финские и польские ученые придумали искусственную радужную оболочку, которая действует аналогично живому органу.

Разработка внешне напоминает контактную линзу. Выполнена она из жидкокристаллического эластомера, который расширяется или сжимается в зависимости от уровня освещенности. При этом новому изобретению не нужны дополнительные внешние системы для измерения этого показателя, что выгодно отличает его от других искусственных радужных оболочек, сообщает сайт dailytechinfo.org.

Предполагается, что на основе этой разработки будут создаваться медицинские имплантаты. Ученые работают над тем, чтобы искусственная радужка эффективно работала в водной среде и совершенствуют светочувствительность материала.