В США разработали «вакцину» от опиоидной зависимости

В Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в США разработали «вакцину» от героиновой зависимости.

Препарат уже прошел успешные испытания на мышах и крысах. Антитела связывались с молекулами наркотика и препятствовали его попаданию из крови в мозг. Животные не чувствовали привычного эффекта от героина, сколько бы наркотика им не вводили, передает портал «Популярная механика».

Кроме того, «вакцина» не взаимодействует ни с какими другими веществами, что позволяет использовать ее в сочетании с заместительной терапией, которая используется в большинстве стран для борьбы с наркозависимостью.

Подобные препараты разрабатываются регулярно, однако ни одно из них не прошло испытание на людях. Отмечается, что в США на протяжении двух лет снижается продолжительность жизни, и виной тому большое количество смертей от передозировки опиоидами.

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