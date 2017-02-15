В МВД разработали антиалкогольные меры для профилактики авиадебошей
Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу предложило аэропортам и авиакомпаниям продумать технологию, которая позволит пассажирам сдавать купленный в магазинах duty free алкоголь в багаж, и получать его в аэропорту прибытия.
Наряду с этой идеей транспортная полиция также предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
Среди других мер для борьбы с дебоширами МВД предлагает сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов смогут обездвижить проблемных пассажиров, представляющих угрозу для полетов.
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