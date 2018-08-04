РПЦ разработала рекомендации для священников-блогеров

Русская православная церковь разработала рекомендации для священников по ведению видеоблогов.

В инструкции говорится, что клирики должны ответственно подходить к публикациям в интернете. В частности, им не рекомендуется высмеивать недостатки людей, использовать оскорбительные клички.

«Православный видеоблогер в священном сане должен помнить о высокой степени ответственности перед Богом и людьми за свои слова, поведение и вид», - приводит выдержки из документа агентство «URA.RU».

Отдельно в методичке говорится о получении доходов с ведения видеоблога. РПЦ признает этот вид деятельности дополнительным источником заработка.

Ранее Екатеринбургскую епархию заподозрили в финансовых махинациях при строительстве оружейного завода в Венесуэле.