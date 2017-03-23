В ЦРУ разрабатывали программы по взлому устройств Apple
Сайт WikiLeaks опубликовал подборку секретных документов ЦРУ, в которых описаны способы для взлома устройств компании Apple.
Согласно опубликованной информации, в 2008 году ЦРУ разработало шпионскую программу NightSkies, которая должна была непосредственно устанавливаться на новые экземпляры iPhone.
Затем, в 2012 году ЦРУ получила программу Sonic Screwdriver, которая должна была внедряться в продукцию Apple через сетевые адаптеры и флэшки.
Таким образом, ЦРУ смогло бы установить на устройство Apple «невидимую» шпионскую программу, которую нельзя удалить даже при полной переустановке системы устройства, сообщает «Интерфакс».
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