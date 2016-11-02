Разовая поездка в метро Петербурга подорожает на десять рублей

Разовая поездка в метро Санкт-Петербурга подорожает на 10 рублей – до 45 рублей, рассказал губернатор города Георгий Полтавченко, представляя депутатам заксобрания проект бюджета на 2017-й и на плановый период 2018-2019 годов.

Он также отметил, что стоимость проезда в наземном транспорте составит 40 рублей. По словам губернатора, эта мера является экономически обоснованной.

Полтавченко пояснил, что подорожание коснется только разовых билетов и затронет интересы туристов или граждан, которые редко пользуются общественным транспортом. Проездные билеты при этом подорожают максимум на 7,7 процента, отмечает «РИА Новости».