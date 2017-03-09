Разочаровавшиеся в ЕС россияне возвращаются домой

В 2016 году в Россию вернулись более 150 тысяч соотечественников, проживавших за рубежом, следует из данных, предоставленных газете «Известия» МВД и МИД РФ.

Газета отмечает, что речь идет не только о тех, кто проживал в СНГ, но и о тех, кто в свое время переехал в страны Евросоюза. Из европейских стран в прошлом году вернулись около 30 тысяч россиян.

Причиной возвращения соотечественников на родину, стали усилившиеся в 2014 году антироссийские настроения в Европе, когда Запад обвинил Москву в якобы агрессивных действиях против Украины.

По словам Наталии, работавшей в Праге директором художественной галереи, уровень русофобии доходил до такой степени, что на дорогах столицы Чехии моно было встретить автомобили с антироссийскими вывесками, а прохожие на улице могли сделать замечание из-за разговора на русском языке.

Именно необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии Наталия вернулась на родину.

Кроме того, соотечественники сталкиваются с большими проблемами в трудоустройстве из-за языкового барьера. В прибалтийских странах даже был принят ряд законов, ограничивающих возможности русскоязычного населения. Россияне, переехавшие в Европу, теряют квалификацию, так как часто вынуждены работать не по своей специальности. Они не способны конкурировать с местными гражданами из-за неполноценного владения местным языком.

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