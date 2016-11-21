МИД РФ разочарован отказом суда в Нью-Йорке пересмотреть дело россиянина Бута

Уполномоченный по правам человека МИД РФ Константин Долгов заявил, что крайне разочарован решением Апелляционного суда Нью-Йорка об отказе в пересмотре дела отбывающего наказание в США россиянина Виктора Бута.

- Пока подробной информации о том, на каком основании суд отказал в пересмотре дела нет. Насколько нам известно, адвокаты Бута собрали очень внушительную доказательную базу, которая дополнительно показывала, что приговор был абсолютно неправомерен. От начала и до конца этот процесс был политизирован. Решение суда, конечно, вызывает разочарование. В очередной раз американское правосудие продемонстрировало пристрастность в данном деле в отношении российского гражданина, чьи законные права и интересы нарушаются американскими властями, начиная с момента его неправомерного ареста в Таиланде, — цитирует Долгова РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, это лишний раз доказывает то, что объективного расследования в отношении россиянина в США не проводилось.

Долгов подчеркнул также, что Москва продолжит предпринимать все усилия для возвращения на родину Бута, а также других россиян, находящихся в американских тюрьмах по ложным обвинениям.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
Следующая новость Пентагон отрицает причастность к авиаудару по окрестностям сирийский Ракки

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО