МИД РФ разочарован отказом суда в Нью-Йорке пересмотреть дело россиянина Бута

Уполномоченный по правам человека МИД РФ Константин Долгов заявил, что крайне разочарован решением Апелляционного суда Нью-Йорка об отказе в пересмотре дела отбывающего наказание в США россиянина Виктора Бута.

- Пока подробной информации о том, на каком основании суд отказал в пересмотре дела нет. Насколько нам известно, адвокаты Бута собрали очень внушительную доказательную базу, которая дополнительно показывала, что приговор был абсолютно неправомерен. От начала и до конца этот процесс был политизирован. Решение суда, конечно, вызывает разочарование. В очередной раз американское правосудие продемонстрировало пристрастность в данном деле в отношении российского гражданина, чьи законные права и интересы нарушаются американскими властями, начиная с момента его неправомерного ареста в Таиланде, — цитирует Долгова РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, это лишний раз доказывает то, что объективного расследования в отношении россиянина в США не проводилось.

Долгов подчеркнул также, что Москва продолжит предпринимать все усилия для возвращения на родину Бута, а также других россиян, находящихся в американских тюрьмах по ложным обвинениям.