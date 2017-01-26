ВСУ разместили под Волновахой в Донбассе три противотанковых комплекса «Штурм-С»
По данным разведки ДНР, Вооруженные силы Украины перебросили под Волноваху в Донбассе три противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С». Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
- Наша разведка выявила местонахождение в районе населенного пункта Сопино в семи километрах от линии соприкосновения под Волновахой трех самоходных противотанковых установок «Штурм-С» калибром 130 миллиметров, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
По его словам, также разведкой отмечено прибытие под Авдеевку группы снайперов для проведения провокационных обстрелов позиций республиканской армии и жилых районов ДНР.
Басурин отметил также, что ВСУ за прошедшие сутки 875 раз нарушили «режим тишины».
- Противник выпустил 49 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 11 танковых снарядов, 191 мину и 586 боеприпасов из различных типов гранатометов. Применялись БМП и стрелковое вооружение, — отметил Басурин.
Под обстрел попали поселки Старомихайловка, Трудовские и Сигнальное на западе Донецка, Еленовка, пригороды Горловки, Крутая Балка под Ясиноватой, села Спартак и Веселое вблизи аэропорта, а также Саханка, Коминтерново и Ленинское на юге республики.
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