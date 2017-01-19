Размер внешнего долга России в 2016 году практически не изменился

Согласно предварительным данным Центрального Банка РФ, размер внешнего долга России в 2016 году практически не претерпел изменений. На 1 января 2017 года он составил 518,661 миллиарда долларов против 518,418 миллиарда долларов на 1 января 2016 года.

«Объем внешнего долга РФ по состоянию на 1 января 2017 года, по предварительной оценке Банка России, составил 518,7 миллиарда долларов и за год практически не изменился (увеличение на 0,2 миллиарда долларов)», — цитирует сообщение пресс-службы Центробанка РИА «Новости».

Как отмечает Регулятор, вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным. Внешние долговые обязательства банков за год уменьшились на 12,5 миллиарда долларов, доля банковского сектора в структуре внешней задолженности по состоянию на отчетную дату составила 23 процента против 25,4 процента годом ранее.

Прочие сектора экономики сохранили лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7 процента по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на 5,9 миллиарда долларов.

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