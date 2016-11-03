Размер мозга птицы влияет на способность выживания

Птицы, обладающие мозгом большего размера, потенциально имеют в 30 раз больше шансов выжить во время охоты, чем их сородичи с этим органом меньших размеров. Более того, научные работники сообщают, что интеллектуальные способности птиц развиваются, благодаря охотникам.

Исследование дало такие итоги: птицы, имеющие непропорционально большой мозг, имеют шансы избежать пули охотника в 30 раз больше, чем пернатые с небольшим мозгом. И даже если это будет небольшая самка, шанс попадания в неё значительно возрастает. Примечательно, что прочие органы никак не влияют на этот процесс,- сообщает «Экономика Сегодня».