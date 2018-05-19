Разлив нефти в Якутске создал угрозу питьевой катастрофы

В порту Якутска при демонтаже старого судна произошел разлив нефти, сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии.

Власти намерены ликвидировать последствия разлива нефти в течение двух суток.

«За ночь проведена обработка сорбентом 150 кв. м. Площадь загрязнения составляет порядка 500 кв. м», - приводит РБК сообщение Министерства.

Результаты анализа воды показали превышение предельно допустимой концентрации топлива в воде. Разлив нефти создает угрозу питьевому водоснабжению города, заявила министр охраны природы Якутии Сахамина Афанасьева.

В начале апреля произошел разлив нефти на нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк. Объем разлива составил менее 1,9 куб.м.