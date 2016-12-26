Разившийся Ту-154 был построен в Самаре
Потерпевший катастрофу над Черным морем самолет Ту-154 Минобороны России был выпущен в 1983 году в Самаре.
Лайнер построен авиазаводом, который в настоящее время носит название «Авиакор». Последний капитальный ремонт воздушное судно проходило в 2014 году. Периодическое техническое обслуживание самолета предприятие не осуществляло, поскольку соответствующих заявок от эксплуатанта не поступало, сообщает РИА ФедералПресс.
Ранее СМИ сообщали, что перед крушением Ту-154 был полностью технически исправен.
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