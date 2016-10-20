СКА разгромил новокузнецкий «Металлург» и продлил до 8 матчей победную серию в КХЛ
Лидер Западной конференции Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга разгромил в Новокузнецке «Металлург» со счетом 6:0 и продлил свою победную серию до восьми матчей.
В составе гостей отличился Илья Ковальчук, для которого заброшенная шайба стала сотой в составе армейцев. К тому же СКА первым в сезоне 2016/17 преодолел в КХЛ отметку в 100 заброшенных шайб, - сообщает ТАСС.
Следующий матч СКА проведет 22 октября в Омске, где сыграет с местным «Авангардом».
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