СКА разгромил «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Питерский СКА крупно обыграл загребский «Медвешчак» на домашнем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу армейцев.
У СКА заброшенными шайбами отметились Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк - 2, Николай Прохоркин, Александр Барабанов.
СКА одержал 11-ю победу подряд и продолжает лидировать в КХЛ.
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