Разгром крымского хана в XVI веке разыграли в подмосковном Чехове
В подмосковном Чехове состоялся IX Международный военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях».
В этом году на фестиваль прибыли 500 тысяч участников. Всего в шоу приняли участие 18 исторических клубов России.
Битва при Молодях произошла в 1572 году. В период с 29 июля по 2 августа русские войска разгромили армию крымского хана Девлета I Гирея, которая включала также турецкие и ногайские отряды. Сражение проходило неподалеку от села Молоди, отмечает «Подмосковье сегодня».
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