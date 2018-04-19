Разговоры и интернет-трафик россиян будут записывать
Российские операторы связи с 1 октября должны будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15 процентов ежегодно, говорится в документе, утвержденном правительством РФ.
Согласно постановлению, операторы связи должны хранить все текстовые сообщения пользователей, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и прочее.
Новое правило вступает в силу на всей территории России с 1 июля 2018 года.
Одобренный президентом России в июле 2016 года так называемый «пакет Яровой» обязывает операторов связи и интернет-компании полгода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, сообщает «РИА Новости».
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