Разгон облаков и перевозка военнослужащих: сколько стоит День Победы

На празднование Дня Победы в Москве будет потрачено не менее 615 млн рублей. Данные расчеты соответствуют информации с портала госзакупок.

В частности, около 150 млн уйдет на перевозку военнослужащих. Стоимость тендеров на проведение концертов составляет около 190 млн рублей. Георгиевские ленты, заказанные в Зеленограде, обойдутся в 100 тыс. рублей.

Концерт на Поклонной горе, где пройдет выступление оркестра под управлением Валерия Гергиева, стоит 13 млн рублей. Среди прочих мероприятий – акция «Бессмертный полк» на Тверской улице, концерты на Белорусском, Казанском и Рижском вокзалах, встреча ветеранов на Театральной площади, фотовыставка на Арбате и другие.

Стоимость контракта на разгон облаков на 9 Мая составляет более 100 млн рублей, передает «Коммерсантъ». Услуги по запуску фейерверков стоят более 8,8 млн рублей. Самым дорогим станет салют на Красной площади – его стоимость составляет 3,2 млн рублей.

Еще одна статья расходов – сувениры и подарки для ветеранов. На комплекты постельного белья, банные полотенца, мультиварки, пылесосы, мясорубки, миксеры, соковыжималки, кофемашины, утюги, кухонные комбайны уйдет 32,4 млн рублей.

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