Разгадана тайна татуировки участника погибшей на перевале Дятлова тургруппы

Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев разгадал послание, зашифрованное в татуировке на теле одного из участников туристической группы Дятлова — Семёна Золотарёва, погибшего вместе со всеми участниками экспедиции при невыясненных обстоятельствах.

По словам исследователя, на руке у Золотерева была татуировка. Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ, пятиконечная звезда и буквы С, буквы Г+С+П = Д и цифры «1921 год». Дегтярев утверждает, что разгадал шифрованную в татуировке запись.

Исследователь-любитель считает, что пятиконечная звезда и буквы С говорят о том, что Золотарёв заканчивал войну в Смерше. Кроме того, надпись Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ расшифровывается так: г. с. (готов стрелять) (по) мразям (по) указу. А. А. — это инициалы: Семён представлялся всем как Александр, а отчество его было Алексеевич. Г+С+П = Д, вероятно, означает имена друзей дятловца, а 1921 — год рождения.

Дегтерев также утверждает, что выпускник Минского института физической культуры до поступления в вуз воевал, пройдя с Красной армией до Берлина.

В 1959 году Золотарев отправился в поход с печально известной группой Дятлова.

В ночь на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, поблизости от перевала, названного впоследствии перевалом Дятлова, при не выясненных обстоятельствах погибла группа из 9 туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, сообщает Life.

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