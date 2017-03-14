Разбившийся у Сочи Ту-154 не падал в Черное море

Эксперты завершили техническую часть расследования катастрофы ту-154 Минобороны России, разбившегося в конце декабря прошлого года. Согласно их выводам, самолет не упал, а сел на воду в контролируемом полете.

3D модель последнего полета Ту-154 показала, что взлетел он из аэропорта Адлера в штатном режиме. Вплоть да самой катастрофы экипаж не совершил ни одной ошибки. Однако на высоте около 250 метров начала «стремительно развиваться нештатная ситуация», рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к военно-технической комиссии.

Командир экипажа Роман Волков вместо того, чтобы продолжать набор высоты перевел самолет в режим посадки. До самого столкновения с водой машина снижалась в контролируемом полете. По мнению экспертов, причиной тому могла стать дезориентация пилота в пространстве.

Специалисты полагают, что Волков не контролировал визуально положение самолета, не видя никаких ориентиров, в том числе и горизонта. В такой ситуации он должен бы полностью положиться на приборы, считают эксперты. Однако пилот мог проигнорировать их показания, доверившись собственным ощущениям и опыту.

Расследование катастрофы продолжается. Эксперты полагают, что к ней могла привести не только возможная ошибка командира экипажа, но целый набор факторов.

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Места: Россия
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