В США разбился истребитель

На юге штата Калифорния (США) разбился истребитель-бомбардировщик Корпуса морской пехоты США F/A-18C. Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы.

Крушение бомбардировщика произошло во время тренировочного полета. Пилота доставили в больницу для профилактического осмотра, сообщает РГ. Причины катастрофы не уточняются.

Известно, что после происшествия воздушное судно полностью сгорело. По данному факту проводится проверка.