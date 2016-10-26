В США разбился истребитель
На юге штата Калифорния (США) разбился истребитель-бомбардировщик Корпуса морской пехоты США F/A-18C. Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы.
Крушение бомбардировщика произошло во время тренировочного полета. Пилота доставили в больницу для профилактического осмотра, сообщает РГ. Причины катастрофы не уточняются.
Известно, что после происшествия воздушное судно полностью сгорело. По данному факту проводится проверка.
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