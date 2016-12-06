В районе строительства Керченского моста нашли бомбу

Предмет, похожий на авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаружили строители моста через Керченский пролив в Крыму.

Находка располагается в 400 метрах от берега на глубине около четырех метров, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на пресс-службу администрации Керчи. Там отметили, что потенциально опасный предмет будет проверен пиротехнической группой специального морского отряда МЧС. Если предположения о бомбе подтвердятся, то она будет обезврежена на месте.

Керченский мост должен связать Крым с материковой частью России. Его протяженность составит 19 километров. Открытие автомобильного движения по мосту запланировано на конец 2018 года.