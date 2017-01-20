В районе Махачкалы столкнулись более 30 автомобилей

Под Махачкалой, на дороге, ведущей в аэропорт имени Ахмет-Хан Султана произошло массовой ДТП с участием 38 автомобилей.

Согласно данным экстренных служб Дагестана, жертв и пострадавших нет. На месте инцидента работают полицейские, причины ДТП устанавливаются.

В происшествии участвовали исключительно легковые автомобили, отмечает РИА ФедералПресс.