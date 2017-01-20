В районе Махачкалы столкнулись более 30 автомобилей
Под Махачкалой, на дороге, ведущей в аэропорт имени Ахмет-Хан Султана произошло массовой ДТП с участием 38 автомобилей.
Согласно данным экстренных служб Дагестана, жертв и пострадавших нет. На месте инцидента работают полицейские, причины ДТП устанавливаются.
В происшествии участвовали исключительно легковые автомобили, отмечает РИА ФедералПресс.
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