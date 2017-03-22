В районе Крымского моста нашли древнюю терракотовую голову

Древнюю терракотовую голову обнаружили во время подводных раскопок в области строительства Крымского моста. По данным археологов, фрагмент скульптуры древнегреческого божества был изготовлен предположительно в V веке до нашей эры.

Артефакт поистине уникальный, говорят ученые. «По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось», — сказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский, - сообщает «Экономика сегодня».

Ее точное назначение, происхождение, а также эпоха создания установят ведущие специалисты по древнегреческому искусству, назначены лабораторные исследования состава глины.