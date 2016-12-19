В районе Дебальцево возобновились полномасштабные бои

На линии соприкосновения в Донбассе, в районе населенного пункта Дебальцево, идут полномасштабные бои. Вооруженные силы Украины вторые сутки предпринимают попытки прорыва на этом участке.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики майор Андрей Марочко.

- Идут бои по всей линии соприкосновения на Дебальцевском направлении, - цитирует Марочко ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.