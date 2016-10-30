В районе аэропорта на Мальте прогремел взрыв
По словам очевидцев, в районе аэропорта на Мальте прогремел мощный взрыв, а затем еще несколько менее громких хлопков.
В настоящее время в зоне ЧП виден высокий столб дыма, предположительно в населенном пункте, расположенном поблизости, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.
Издание предполагает также, что взрыв мог произойти на территории фабрики по производству пиротехнических изделий, которая расположена в поселке Гуджа.
В аэропорту Мальты объявлено о задержке рейсов, пока местные власти проверяют обстановку.
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