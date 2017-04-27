В районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв
Неподалеку от международного аэропорта Дамаска произошел мощный взрыв.
По сообщениям местных СМИ, он был слышен в столице САР, которая находится более чем в 20 километрах от места происшествия.
Предполагается, что причиной взрыва стал удар, нанесенный израильской авиацией. Он привел к возгоранию резервуара с топливом, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Следующая новость Мэра Риги оштрафовали за использование русского языка
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии