В районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв

Неподалеку от международного аэропорта Дамаска произошел мощный взрыв.

По сообщениям местных СМИ, он был слышен в столице САР, которая находится более чем в 20 километрах от места происшествия.

Предполагается, что причиной взрыва стал удар, нанесенный израильской авиацией. Он привел к возгоранию резервуара с топливом, сообщает агентство «Экономика сегодня».

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