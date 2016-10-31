В район Донбасса прибыл очередной украинский состав с артиллерией и танками

Вооруженные силы Украины продолжают стягивать к линии соприкосновения в Донбассе тяжелое вооружение. Так, в город Дружковка на горловском направлении прибыл железнодорожный эшелон с артиллерийскими установками и танками. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Террористы продолжают стягивать тяжелое вооружение. Так, по данным нашей разведки, в районе населенного пункта Дружковка (в 40 километрах от линии соприкосновения) отмечена переброска в направлении Горловки железнодорожного состава с 40 платформами 122 и 152 мм САУ и двадцатью танками», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Ранее силовые структуры ДНР неоднократно информировали о массовых поставках вооружения и боеприпасов в зону конфликта.

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